Fien, Kawtar, Eva en Sander presenteren ‘De Warmste Week’: “Het zal uitputtend zijn”

“Het gaat heel plezant zijn om met de drie dames in Het Warmste Huis te vertoeven”, zegt MNM-presentator Sander Gillis. “Wij gaan er als een nieuw samengesteld gezin het beste moeten van maken. Het zal uitputtend zijn, maar ik hoop ook op veel goede sfeermomentjes. Het zal wel lukken.” Dit jaar staat de actie in het teken van de strijd tegen kansarmoede. “Ik vind het een eer dat ik die verhalen uit eerste hand mag horen”, zegt Eén- en Studio Brussel-presentatrice Fien Germijns. “Er zullen veel koude douches bij zijn, maar het is goed om even wakkergeschud te worden. Mensen praten daar niet zo snel over. Ik hoop dat ze bij ons een veilige plek zullen vinden om dat wel te doen.”

Mensen die willen steunen kunnen vanaf vandaag hun favoriete plaat aanvragen via dewarmsteweek.be. Je kan ook nog steeds acties steunen of opzetten om geld in te zamelen, vlammetjes kopen om op je kledij te spelden of deelnemen aan een van de vijf Warmathons. Die loop- en wandelevenementen wordt georganiseerd in Brugge, Sint-Niklaas, Brussel, Mechelen en Leuven. Verschillende artiesten zullen ook komen optreden in Hasselt, zoals Oscar and the Wolf, Pommelien Thijs en Goldband.