Fien Germijns is de nieuwe IT-girl van de VRT: "Vorig jaar nog kandidaat, nu quizmaster”

Nik Kershaw, Axelle Red en Metejoor op Night of the Proms

Night of the Proms keert terug naar Antwerpen. Op 18 en 19 november worden fans van klassiek en pop verwend in het Sportpaleis. Onder andere Nik Kershaw, Axelle Red en Metejoor zullen er dan op het podium staan.

