Fien Germijns combineert laatavondtelevisie met ochtendradio: “Mijn eerste reactie? ‘Neen, dat gaan we niet doen’”

Net geen acht uur. Zo veel tijd zit er tussen het moment dat je Fien Germijns voor het laatst ziet op één en voor het eerst hoort op Studio Brussel. In die acht uur moet ze haar ochtendshow voorbereiden, proberen slapen en van haar locatie als vliegende reporter in ‘De dag van vandaag’ naar haar bed rijden. “Dat kan vanuit de verste uithoeken in Vlaanderen zijn”, lacht Fien Germijns. “Maandag bijvoorbeeld stonden we in het West-Vlaamse Harelbeke, dat is toch al even rijden naar Zwijndrecht, bij Antwerpen, waar ik woon.”