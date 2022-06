Festival Best Kept Secret niet uitverkocht: “Maar organisatie spreekt wel van een groot succes”

Royalty Prins Harry klaagt alweer uitgeverij aan wegens smaad: “Dit artikel heeft hem veel leed bezorgd”

De Britse prins Harry (37) klaagt uitgeverij Associated Newspapers (ANL) aan wegens smaad naar aanleiding van artikels die in februari verschenen rond de beveiliging van hem en zijn gezin. De bijdrages verschenen in min of meer dezelfde vorm in tabloids Daily Mail en Mail on Sunday, zo bleek donderdag tijdens een hoorzitting in de zaak.

10 juni