Fenomenaal openingsweekend: al 85.000 bezoekers voor 'Patser'

29 januari 2018

Het Vlaamse bioscooppubliek houdt van blingbling en omarmt 'Patser'. De derde film van Edil El Arbi en Bilall Fallah met Matteo Simoni en Nora Gharib in de hoofdrollen, zit na een fenomenaal openingsweekend en na vijf dagen al aan 82.000 bezoekers.

Het avontuur van vier Antwerpse hangjongeren die van chique auto’s, grote villa’s en snel rijken worden dromen en dat ‘op min of meer waargebeurde shit is gebaseerd’, lijkt na deze vliegende start een blockbuster in wording. ‘Black’, de vorige film van het regisseursduo El Arbi-Fallah, was in 2015 goed voor net geen 200.000 cinemabezoekers. De twee regisseurs hoopten deze keer de kaap van 300.000 tickets te zullen bereiken en dat lijkt nu haalbaar. Zeker omdat ‘Patser’ begin februari ook nog in Wallonië en Frankrijk zal worden uitgebracht. En heel wat Vlaamse zalen waren de voorbije dagen uitverkocht, zodat de film in nog meer zalen vertoond zal worden.

Op de première waar alle genodigden vorige week in de stijl van de film als patsers verkleed waren, beloofde Adil El Arbi alle genodigden: “Als jullie voor deze film genoeg reclame maken en er komt veel volk kijken, dan gaan we na ‘Patser’ met dezelfde ploeg ook ‘Patsers’ en daarna zelfs ‘Patser for Life’ maken. We hebben ons zo goed geamuseerd dat we een trilogie helemaal zien zitten.”