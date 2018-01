Fellaini op date gespot met bloedmooi ex-Playboy model dat van spionage verdacht werd KDL

16u02 257 Photonews/RV De voetballer werd op date gespot met het Russische Victoria. Showbizz Als het op mooie vrouwen aankomt, moet je Marouane Fellaini (30) niets leren. De Rode Duivel en Manchester United voetballer werd gespot toen hij op date ging met Victoria Bonya, een Russisch bloedmooi ex-Playboy model die acht jaar ouder is dan hij en vorig jaar nog van spionage verdacht werd.

Fellaini en Bonya genoten van een romantisch diner in een restaurant en bleven niet onopgemerkt. Op een fanpagina van Bonya op Instagram verscheen al snel een foto van de twee. Volgens getuigen hadden ze het erg naar hun zin en waren ze de hele tijd aan het lachen.

Bonya is een Russische TV-presentatrice, actrice en model die al een huwelijk achter de rug heeft. Ze is de ex-vrouw van Alex Smurfit, de zoon van de Iers-Britse multimiljonair Michael Smurfit, met wie ze een bijna zesjarige dochter heeft. In het verleden had ze ook al een relatie met de Braziliaanse voetballer Morais Welliton Soares, ook hij was een aantal jaar jonger dan Victoria. In september 2007 schitterde Victoria in een fotoshoot voor het Russische magazine Penthouse en in december van dat jaar schopte ze het tot op de cover van Maxim magazine. Maar daar bleef het niet bij. In 2011 stond ze ook op de cover van Playboy.

RV Victoria pronkte in 2011 op de cover van Playboy.

Spionne voor de Russische regering

Vorig jaar werd Victoria nog vastgehouden op de luchthaven van Los Angeles omdat de veiligheidsmensen ervan overtuigd waren dat ze een spionne was voor de Russische regering. Ze deden dat naar verluidt nadat ze in haar bagage een visitekaartje vonden van een bedrijf dat verborgen camera's produceert. Victoria was helemaal onder de indruk van het voorval. "Ik dacht dat ik gearresteerd en gedeporteerd zou worden. In plaats van me echte vragen te stellen, besloot de officier te praten over onze president. Hij wilde alles weten over mijn standpunt en begon te praten over de KGB", vertelde ze toen. Victoria werd uiteindelijk vrijgelaten, naar eigen zeggen nadat ze de agenten haar sociale media accounts toonde.

