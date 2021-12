Felicitatie voor de kat of uitnodiging voor de thee: Buckingham Palace op zoek naar iemand om brieven aan de Queen te beantwoorden

Wie goed is in communicatie en ervaring heeft met administratie, kan zich aanmelden om de nieuwe ‘assistent correspondence officer’ van de Britse koningin Elizabeth te worden: de persoon die de brieven die zij binnenkrijgt, van een gepast antwoord voorziet. Elke brief moet een “tijdig en goed gecomponeerd antwoord” krijgen. “Je dag zal gevuld zijn met het beantwoorden van verschillende en vaak unieke verzoeken”, klinkt het. Het gaat om een contract van twee jaar, met een loon van 23.500 pond (27.561 euro) per jaar. Per week moet de nieuwe medewerker 37,5 uur werken, maar daarvoor krijgt hij wel 33 vakantiedagen, een pensioen en trainingen in de plaats.

Dat er nood is aan zo'n medewerker, spreekt eigenlijk voor zich. Volgens The Mirror ontvangt de Queen maar liefst 300 brieven per dag. Die kan ze uiteraard niet allemaal zelf beantwoorden.

Deze vijf mensen stuurden al eens een brief naar de Queen (en kregen antwoord)

Neve Frances: uitnodiging om op de thee te komen

Toen de zesjarige Neve Frances in 2011 Londen bezocht, kwam ze op het briljante idee om de Queen uit te nodigen om samen thee te gaan drinken. “Ik wilde haar droom niet verpesten door de brief niet te posten”, zegt haar moeder, Jane, in The Mirror. “Al dacht ik niet dat we ooit een antwoord zouden krijgen. Neve was uitgelaten toen ze een antwoord kreeg van Buckingham Palace. Hare Majesteit wees Neve’s uitnodiging respectvol af. Misschien onvermijdelijk, want we waren in Londen op de dag waarop prins William trouwde.”

Emma Parsons: verzoek om bushaltes te overkappen

In 1977 ergerde de negenjarige Emma Parsons zich aan de niet-overkapte bushaltes, die ervoor zorgden dat het kapsel van haar moeder verpest werd door de regen. En dus schreef ze een brief aan koningin Elizabeth. “Ik dacht dat zij dat wel kon regelen”, klinkt het. “Dus toen ik eenmaal terug droog was, schreef ik haar een brief om me te helpen. Ik vroeg of ze zitjes en overkappingen kon regelen bij alle bushaltes, maar die van ons als eerste. Mijn papa zei dat ik nooit een antwoord zou krijgen. Maar twee weken later kon niemand z’n ogen geloven toen er een brief van Buckingham Palace aankwam.” Al moest de Queen haar wel informeren dat zij daar geen controle over had.

Lottie Trewick: verhaal over koningin Elizabeth en prinses Margaret

De dertienjarige Lottie Trewick schreef in 2012 in de klas een verhaal over de jonge Elizabeth en haar zusje Margaret, die op Buckingham Palace aan het spelen waren. Haar leerkracht was zo onder de indruk dat ze het verhaal opstuurde naar Buckingham Palace. En jawel, ook Lottie kreeg een antwoord. “In de brief staat: ‘Hare Majesteit heeft met veel plezier je charmante verhaal over de machtige eik gelezen, die - in je verhaal - een geweldig fort werd voor prinses Elizabeth en prinses Margaret.’ We hebben die brief ingekaderd.”

Rachel Thomas: verjaardagskaartje voor kat

Rachel Thomas had toen ze tien jaar oud was een verzoek voor de Queen. Haar kat Sindy werd 100 jaar oud (in kattenjaren). En daar hoorde felicitaties bij, vond ze. “Dus schreef ik Hare Majesteit een brief, waarin ik om een verjaardagskaartje voor mijn kat vroeg. Ze antwoordde dat de koningin geen kaartje kan sturen naar een kat. Maar ik was zo trots om een brief te krijgen, dat ik alle klassen in mijn school rondging om die brief te tonen.”

Chloe Elmer: lieve wensen