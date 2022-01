Fel vermagerde prins Laurent deelt beste wensen met nieuwe familiefoto

Naast prins Laurent en prinses Claire (47) zien we op de foto ook nog hun drie kinderen: hun dochter Louise (17) en de tweeling Aymeric en Nicolas (16). “Prins Laurent en zijn gezin wenst iedereen een mooi en gelukkig 2022. Dat het dierenrijk ons mag blijven verbazen”, klinkt het in de beste wensen van prins Laurent, die het welzijn van dieren hoog het in vaandel draagt.

32 kilo kwijt

Als we wat aandachtiger naar de foto kijken, stellen we vast dat de jongere broer van koning Filip er stralend uitziet. Laurent is in de afgelopen twee jaar redelijk wat afgevallen. Eerder dit jaar sprak de prins in een interview met HLN voor het eerst over zijn gewichtsverlies. “Ik ben in twee jaar tijd van 134 naar 102 kilogram gegaan. Mijn dieet? Dat was gewoon minder eten. In plaats van een bord spaghetti van 300 gram, eet ik er nu een van 50 gram. We denken dat we al dat voedsel nodig hebben, maar dat is totaal niet zo.”

Prins Laurent heeft wel nog meer gedaan dan enkel en alleen op zijn voeding gelet. Zo is de Belgische prins ook meer gaan bewegen. “Ik wandel meer en af en toe spring ik ook eens op de fiets. Daardoor voel ik me beter dan ooit.” En dat straalt Laurent ook uit op zijn nieuwe gezinsfoto. Verder geeft de broer van Filip ook de indruk dat ze samen een gelukkig gezin vormen. Zijn hand ligt - of daar lijkt het toch hard op - op het been van zijn vrouw Claire.

Laurent en zijn echtgenote kregen het afgelopen jaar nochtans met heel wat geruchten te maken. Afgelopen zomer circuleerden er nog verhalen dat hun huwelijk op springen stond, maar Laurent zelf heeft hun breuk altijd ontkend. “Dat wij gescheiden zouden leven klopt niet. Ik begrijp niet vanwaar dat allemaal komt, en het interesseert me ook niet.” Dat prinses Claire - na een afwezigheid van bijna twee jaar - plots weer opdook, had volgens de Belgische royal ook niets te maken met hun huwelijk. “Mijn vrouw is intelligent, en ze begint het kotsbeu te worden hoe zij in sommige sferen hier in België wordt behandeld. Dit is haar manier om te zeggen dat ze niet akkoord gaat. En ze heeft gelijk.”

