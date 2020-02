Fel afgeslankte Eveline Hoste doet opnieuw mee aan ‘Huizenjagers’: “Maar intussen is er alweer wat bij” Jan Ruysbergh

18 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz In de jubileumweek van ‘Huizenjagers’ zien we Eveline Hoste (38) terug. Een nieuwe versie van de ex-miss, zo lijkt wel, want ze is liefst veertien kilo magerder dan bij haar vorige deelname. “Dat gewichtsverlies is gewoon het resultaat van mijn nieuwe gezonde levensstijl”, zegt Eveline aan Dag Allemaal. “Het laatste wat ik wil, is anderen ertoe aanzetten om op dieet te gaan.”

‘Huizenjagers’ is al aan zijn vijftigste uitzendweek toe en dat jubileum willen de makers extra in de verf zetten. Dus trommelden ze drie bekende huizenjagers op: gewezen ­Rode Duivel Cisse Severeyns, ex-‘Kotmadam’-acteur Bert Van Poucke en Miss Belgian Beauty 2001, Eveline Hoste, de vrouw van ex-profvoetballer Bjorn De Wilde. ‘De reacties op mijn deelname vorig jaar waren superpositief, dus ik zag het echt helemaal zitten’, vertelt Eveline ons in haar hypermoderne huis in Destelbergen, vlak bij Gent. ‘Ik vond het wel jammer dat we maar tien dagen kregen om ons huiswerk te maken, ook al had ik meer tijd gevraagd.’

Waren de opdrachten van ­‘Huizenjagers’ dan zo zwaar?

Toch wel, want in tegenstelling tot de gewone afleveringen moesten we nu woningen over heel Vlaanderen zoeken. Sommige deelnemers hadden speciale verzoeken. Zo zocht een vrouw een huis voor haar en haar dertien papegaaien! ’t Zijn dan ook nog eens lange draaidagen, maar bon. Ik ben het gewend om hard te werken en ik hou wel van wat gezonde competitie.

Jouw eerste deelname leverde geen winst op. Was je nu uit op revanche?

Nee, gelukkig kan ik goed tegen mijn verlies. Ik paste wel mijn tactiek een beetje aan. (lacht) Vorige keer moest ik vaststellen dat mijn collega-makelaars, zelfs als ze ver boven het budget gingen, toch de meeste punten kregen. Mensen zijn vaak meer onder de indruk van een duurder huis, en ze kunnen nog altijd een bod doen, hé.

De makelaarsmicrobe heeft je goed te pakken.

O ja, ik ben echt blij als ik mensen kan helpen om hun droomhuis te vinden. Op dat vlak ben ik een pleaser. Maar of ik dit heel mijn leven wil doen? Alles evolueert zo snel, dus ik pas me voortdurend aan. Zo open ik binnenkort een nieuw kantoor en daar zou ik graag een woonwinkel van maken waar mensen terechtkunnen voor een totaalconcept: om hun huis te kopen of te verkopen, maar ook om advies in te winnen voor hun interieur of voor de verhuis.

De opnamen van ‘Huizenjagers’ vonden begin december plaats. Toen was je al flink vermagerd.

Al zie je er op tv toch altijd iets voller uit. (lachje) Maar je hebt gelijk: er was toen al veertien kilo af. En intussen is er alweer wat bij.

In januari was er veel te doen over een foto van jou op Instagram waarop je volgens sommigen onherkenbaar was. Schrok je van de reacties?

Ik was toch onder de indruk dat één foto zoveel kon teweeg­brengen, ja. Ik had het eerst niet door. Enkele vriendinnen hebben mij attent gemaakt op de vele reacties die op Facebook waren verschenen. Die gingen niet alleen over het feit dat ik fel vermagerd was, maar mensen schreven ook dat ik botox had laten inspuiten en zelfs een ­facelift had laten doen.

En?

Allemaal pure verzinsels! Ik dacht: ik ben geen vis in een bokaal, hé. Als er iets is, vraag het mij dan rechtstreeks. Pas op, ik kreeg ook veel positieve reacties, hoor. Dat ik er heel goed uitzag en zo.

Maar ook dat je mooier was toen je nog wat zwaarder was.

Awel ja, en dat stoort me ook niet, iedereen mag zijn mening hebben. Ik was toen op het einde van mijn dieet, en net op mijn magerste. Er was misschien iets meer afgegaan dan de bedoeling was, maar nu is dat allemaal in de plooi aan het vallen. (lacht) Mijn gezicht ziet er alweer wat voller uit.

Je wou opnieuw in je trouwjurk passen. Waarom was dat ineens zo belangrijk voor jou? Jij was altijd de wat atypische miss die niet skinny hoefde te zijn.

Goh nee, tien jaar geleden was ik even mager als nu, hoor. Ik ben stelselmatig bijgekomen. Zelfs met wat meer kilo’s heb ik me altijd goed in mijn vel gevoeld, maar de jongste twee jaar was ik heel vaak moe. Normaal gezien heb ik te veel energie, nu geraakte ik nog moeilijk uit bed. De dokter wees me erop dat mijn BMI aan de hoge kant was. Ik had dus last van overgewicht. Dat heeft me aan het denken gezet, want ik wou weer gezonder en fitter zijn.

Zangeres Adele is dertig kilo afgevallen met het Sirtfood-­dieet. Wat heb jij gedaan?

Mijn man heeft een gezondheidstraject voor me uitgestippeld en me doorverwezen naar een voedingsdeskundige. Het belangrijkste advies was om veel regelmatiger te eten, om de drie uur, om mijn luie metabolisme weer op gang te krijgen. Brood en pasta moest ik een tijdlang bannen. Ik at wel kip, vis of vlees in combinatie met groenten. Aanvullend nam ik vitaminen en proteïnen. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen op dieet moet gaan, bijlange niet. Je hebt het volste recht om zwaarder te zijn.

Wat vindt je man Bjorn van de nieuwe Eveline?

Hij ziet de oude terug, hé. (lacht) Hij heeft mij nooit het gevoel gegeven dat ik er niet goed uitzag, integendeel. Hij is personal trainer en is heel hard bezig met gezonde voeding. Dus ja, hij is heel blij dat ik weer fit ben. Dankzij hem weet ik al jaren hoe het moet, maar ik moest mijn knop omdraaien.

Jullie zijn bijna twintig jaar samen?

Op 18 februari 2001 zijn we een koppel geworden, dus volgend jaar is het inderdaad twintig jaar. We zijn elf jaar geleden in Italië getrouwd. Misschien hernieuwen we nog eens onze geloften. We spelen al een tijdje met die gedachte, maar het is er nog niet van gekomen. Dat is ook één van de redenen ­waarom ik opnieuw in mijn trouwjurk wou passen.

Dat is alvast gelukt.

Voor mij was het vooral ­belangrijk dat ik de knop heb omgedraaid om weer wat meer tijd voor mezelf vrij te maken. Dat is mijn boodschap aan drukbezette mama’s: neem wat meer me-time. Als je jezelf laat gaan, ben je ook geen goed voorbeeld voor je kinderen. Ook mijn zoon en dochter sporten veel. Zij ­vinden het heel fijn om te zien dat ik weer meer zorg voor mezelf draag.