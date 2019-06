Exclusief voor abonnees Feestje van Belle Perez begon ‘s ochtends in mineur: "Opa was even kritiek" Jolien Boeckx

03 juni 2019

00u00 1 Showbizz Het zou het hoogtepunt van haar 20-jarige carrière worden, maar een telefoontje uit Spanje verstoorde zaterdagochtend het feestje bijna. De 96-jarige opa van Belle Perez (43) was kritiek, waardoor haar ouders moesten passen voor haar 'Fiesta Perez' in De Roma. Zelf probeerde ze desondanks van elke seconde te genieten. "Gelukkig is hij nu weer stabiel."

Maanden leefde ze toe naar deze feestdag, maar de kritieke gezondheidstoestand van haar Spaanse grootvader zorgde zaterdagochtend voor paniek aan de ontbijttafel. "Mijn ouders zijn zaterdag nog last minute naar Spanje gevlogen om bij hem te zijn", vertelt Belle. "Opa is 96 jaar en zijn gezondheid gaat sterk achteruit. Het kleinste virus kan cruciale gevolgen hebben. Het is niet leuk om zo op te treden, maar ik heb de knop omgedraaid. Ik heb proberen te genieten van elke seconde en dat is me gelukt. En nu is opa weer stabiel, gelukkig!"

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis