Feestje op de zeedijk! Herbeleef hier alle optredens uit ‘Tien om te Zien’

Celebrities Twaalfjari­ge Jodie Foster moest psychologi­sche tests ondergaan voor rol in ‘Taxi Driver’

19:05 In 1976 beleefde Jodie Foster (58) haar grote doorbraak met dank aan de film ‘Taxi Driver’. Ze was toen amper 12 jaar oud. Vanwege haar jonge leeftijd moest ze psychologische tests ondergaan. Dat vertelt Foster in OK! Magazine.