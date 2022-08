Feest tijdens laatste opname TOTZ: Metejoor en Pommelien Thijs vallen in de prijzen

Ze was er iedere aflevering van ‘Tien Om te Zien’ bij, en tijdens de laatste aflevering werd het enthousiasme van Pommelien Thijs (21) bekroond. Met platina voor ‘Ongewoon’, haar song waarmee ze de zeedijk in Westende alle afleveringen verblijdde. “Ik ben echt sprakeloos door dit cadeau”, klinkt het. “Ik zat in iedere aflevering van ‘Tien Om Te Zien’, en ik zag het enthousiasme van het publiek iedere keer groeien.” Een verklaring voor haar succes heeft Pommelien niet echt. “Ik hoop gewoon dat de mensen voelen dat ik me ontzettend amuseer, en dat ik hen wil laten lachen en dansen. Of ik dit nu ga vieren? Nee, toch niet. Het is een super drukke zomer, dus ik wil fris blijven. Het is misschien niet de zomer van de feestjes, maar het is wel de zomer van de optredens. En meer kan ik me écht niet wensen. (lacht)”