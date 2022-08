Feest bij TOTZ, Get Ready! scoort eerste platina plaat met ‘Diep’: “Bijna twee miljoen streams voor een nummer van 26 jaar geleden, wàt een bekroning”

Was een platina plaat twintig jaar geleden nog schering en inslag bij ‘Tien Om Te Zien’, haalt Get Ready! vandaag de primeur. Platina voor ‘Diep’. De hit waarop hun carrière 26 jaar geleden werd gebouwd, is intussen bijna 2 miljoen keer gestreamd. “Destijds werden we door fans bekogeld met gigantische taarten en champagne. We moesten ons letterlijk wassen na een overwinningsfeestje.”

In de tweede aflevering mochten ze hun nieuwe single ‘Dansen’ al brengen, bij de opnames van aflevering zeven dinsdag in Westende ging Get Ready! back to the roots. Richting 1996. “Een nummer over één woord. Amper vier letters. We dachten een eendagsvlieg te zijn”, blikt Koen Bruggemans (46) terug. “Maar we hebben de tand des tijds doorstaan. Meer dan zelfs. Vandaag hebben we op Spotify voor ‘Diep' alleen al meer dan 1 miljoen 900.000 streams gehaald", zegt Jimmy Samijn (47). “De verkoop van één plaat staat tegenwoordig gelijk aan honderdvijftig streams. Qua berekening zitten wij dus aan een platina plaat. Écht zot!”

Volledig scherm Jimmy, Glenn, Koen en JM van Get Ready! © Joel Hoylaerts / Photonews

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Verrast waren Jimmy, Koen, Glenn en JM toen ze backstage na hun optreden die platina plaat in ontvangst mochten nemen. “Wij zijn blijkbaar de eersten die hier bij de huidige opnames van ‘Tien Om Te Zien’ een platina plaat overhandigd krijgen, héél speciaal is dat. Echt de kers op de taart”, klinkt het. “Vroeger was het constant van dat bij ‘Tien Om Te Zien’. Elke artiest won er dagelijks wel eentje”, pikt Jimmy in. “Wij ook, ik kan zelfs niet meer exact zeggen hoeveel wij er gewonnen hebben. (lachje) Voor ons eerste album ‘Diep’ hebben we dubbel platina gehaald. En dan nog een aantal platina platen voor ‘Diep’, ‘Geef me tijd’, ‘Requiem' en ‘Marjolein’.”

En dan was het àltijd feest, zo herinneren de boys. “Voor wij ons terugtrokken in de loges backstages, waar er écht gefeest werd, kregen wij door de fans gigantische taarten naar ons gesmeten. Die vlogen meestal in de lucht waardoor wij helemaal onder hingen. We moesten ons letterlijk en meermaals wassen achteraf", lacht Koen. In de douche of met... champagne. “Er werden toen heel wat flessen gekraakt, ja”, lacht Koen. “Om uren te blijven hangen en nadien nog naar huis te rijden. De politie was toen nog niet zo streng, gelukkig. Nu doen we dat niet meer. Nu is het braaf een frietje met tartaar en naar huis (lacht).”