Feest bij de familie van Helmut Lotti: broer Kurt Lotigiers gaat trouwen

ShowbizzKurt Lotigiers (49) voelt zich blijkbaar thuis in de bergen in Oostenrijk. Na twee jaar samenwonen in een klein dorpje heeft de broer van Helmut Lotti zich verloofd met zijn Oostenrijkse vriendin Stefanie. Hij haalde zijn ring en wat bubbels boven na een relatie van 13 jaar.

Kurt verliet België twee jaar geleden om bij zijn Stefanie in te trekken. Hij was het beu om om voortdurend te pendelen tussen zijn flat in Berlare en het knusse huis van zijn vriendin in een idyllisch dal in de buurt van Wenen. “Dat een van ons ooit zou moeten verhuizen, wisten we al langer”, zegt Kurt. “Stefanie woont ginds fantastisch in een dorpje in een vallei. Logisch dus dat ik de oversteek maak, vond ik. M’n moeder zal me wel hard missen. Toen ik Helmut over m’n verhuisplannen vertelde, vond hij het heel jammer dat ik er niet meer zal zijn voor haar. Maar ik zei ook: ‘Ik heb jarenlang m’n moeder meer gezien dan dat ik m’n lief zag. Nu zal het eindelijk omgekeerd zijn en dat lijkt me maar normaal ook’”, zei hij twee jaar geleden bij zijn vertrek.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kurt en zijn vriendin Stefanie zijn verloofd. © Instagram

Getalenteerd

Kurt is de jongste zoon uit het huwelijk van Luc Lotigiers en Rita Lagrou en net zoals zijn broers Helmut en Johan muzikaal getalenteerd. In 2004 nam hij met zijn zelfgeschreven inzending ‘My Heart’ deel aan ‘Eurosong’ en een jaar later dook hij, net zoals zijn broer Johan, op in de VTM-talentenjacht ‘X-factor’. Al haalde hij toen de live-shows niet. Nadien bracht hij nog enkele nummers in eigen beheer uit.

Toen hem bij zijn definitieve verhuis naar Oostenrijk werd gevraagd of dat meteen ook het einde van zijn zangcarrière in Vlaanderen betekende, antwoordde hij: “Dat valt nog te bezien. Mensen kunnen me blijven boeken. Ik zal alleen wat meer gaan kosten nu, als ‘buitenlandse’ artiest. (lacht) Maar ik ben ook wel van plan om de mogelijkheden als zanger in Oostenrijk te bekijken. Ik zou er wel graag doorbreken, ja. Maar uitpakken met de naam van m’n broer om er voordeel uit te halen? Nee, dat ga ik nooit doen. Daar ben ik allergisch voor. Tuurlijk, als ik er ga optreden zullen anderen die link misschien wel leggen, maar ik heb dat eigenlijk liever niet. Ik wil het zélf maken. En ik denk ook dat ik dat kan.”

Wie Kurt persoonlijk met zijn verloving wil feliciteren, hoeft daarvoor niet helemaal naar Oostenrijk te reizen. Dat kan ook in Vlaanderen. Bijvoorbeeld op 13 maart, want dan treedt de zanger nog eens hier op: in zaal Roxy in Dendermonde.

LEES OOK