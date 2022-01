Favoriete bij Miss België raakte als kind zwaar verbrand: “Mij altijd geschaamd over mijn littekens, nu is ‘t tijd om anderen te inspireren”

TV Waarom ‘moeder Wemel’ Julie Walters niet bij de ‘Harry Pot­ter’-reü­nie was

De Britse actrice Julie Walters (71) was niet te zien in de ‘Harry Potter’-reünie van HBO Max, die bij ons te zien is op Streamz. Nochtans speelde ze een belangrijke rol in de filmreeks: die van Molly Weasley (Wemel, in de Nederlandse versie), de moeder van Ron.

