Favoriete bezigheid van jonge TikTokkers: Trump pesten SDE

26 juni 2020

11u46

Bron: Insider 0 Showbizz Vorig weekend zetten jonge K-pop-fans president Donald Trump (74) een serieuze hak door zich te registeren voor z'n allereerste verkiezingsbijeenkomst maar vervolgens niet te komen opdagen. Het resultaat? Heel wat zitjes bleven leeg. Nu richten ook TikTokkers hun pijlen op de president.

Op de populaire app TikTok werd vorig weekend een oproep gelanceerd om de sociale media-accounts van president Donald Trump massaal te rapporteren. “Het zal de boodschap sturen dat we z’n publieke, geverifieerde account beu zijn. En het zal hem pijn doen dat hij opnieuw de dupe wordt van Gen Z", zegt initiatiefnemer @caprhicorn. Ze roept de gebruikers van TikTok op om op zaterdag 27 juni, om 4u ‘s middags, de Twitter-account van Trump te rapporteren “voor beledigende en haatdragende inhoud” en z'n Instagram-account voor “haat zaaien en gewelddadige organisaties”.

Haar video werd massaal gedeeld en geliked. Ook op Twitter verspreidde het bericht zich al snel.

Het is niet de eerste keer dat jongeren een standpunt innemen tegen Trump. Vorige zaterdag had de president z'n eerste verkiezingsbijeenkomst. Helaas bleken heel wat van de verwachte mensen niet te zijn opgedaagd. In de BOK-arena, waar plaats is voor 19.999 mensen, bleef een derde van de blauwe stoeltjes leeg. Volgens Tim Murtaugh, woordvoerder van Trumps campagne, waren heel wat mensen niet binnengeraakt omdat tegenstanders van Trump de toegang blokkeerden. Maar een groep TikTokkers (gebruikers van het sociale medium TikTok) en fans van Koreaanse popmuziek, die heel actief zijn op datzelfde TikTok, zeggen dat zij de verkiezingsrally van president Trump geboycot hebben. Toen het campagneteam op 11 juni opriep aan kiezers om zich online te registreren voor de bijeenkomst, deelden de tieners die boodschap onder elkaar. Ze spoorden elkaar aan om zich te registreren voor het event en niet op te dagen.



