Fatma Taspinar slachtoffer van nep-profiel: “Nee, ik wil niet met je op date, je wordt in 't zak gezet” MVO

28 november 2019

08u48 0 Showbizz VRT-gezicht Fatma Taspinar is het slachtoffer geworden van een nep-profiel op datingapp Once. Zelf kende ze de site niet eens, tot ze hoorde dat zij er volgens sommigen ‘op zoek was naar een date’.

“Ik ben Fatma, ik ben 36, woon in Mechelen, en ik heb géén profiel op de Once-app. Ik ben niét op zoek naar een date en ik heb je profiel niét bekeken”, schrijft ze op Twitter, waar ze het nieuws bekendmaakte. “No offense: ik ken de app niet eens. Ik denk dat je in 't zak wordt gezet. Groetjes en kusjes. Oei, nee, geen kusjes.”

Fatma is net de enige bekende Vlaming die al het slachtoffer werd van valse profielen. Denk bijvoorbeeld maar aan Natalia en An Lemmens, die zonder hun medeweten het gezicht werden van allerlei cosmetische producten waar ook zij nog nooit van hadden gehoord.

