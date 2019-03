Fantasyreeks ‘Supernatural’ stopt ermee na vijftien seizoenen DBJ

23 maart 2019

12u58 0 TV De Amerikaanse hitserie ‘Supernatural’ stopt er na vijftien seizoenen mee. Dat kondigden hoofdrolspelers Jared Padalecki, Jensen Ackles en Misha Collins zelf aan via Instagram. De opnames van het laatste seizoen gaan weldra van start.

“We hebben de crew net op de hoogte gebracht dat we uitkijken naar de opnames van het vijftiende seizoen, maar dat dat tevens het laatste gaat zijn”, kondigden Jared Padalecki, Jensen Ackles en Misha Collins aan via een video op Instagram. “Het heeft ons leven veranderd en we hopen dat jullie ook uitkijken naar de finale.”

Supernatural gaat over de broers Winchester die het bovennatuurlijke kwaad bestrijden. Ze nemen hierbij de taak van hun vader John over, die hiermee begonnen is om de dood van zijn vrouw te wreken. Dankzij hun vader groeien Sam en Dean op als “jagers”. In elke aflevering lossen Dean en Sam een mysterie op door met een bovennatuurlijke tegenstander af te rekenen. Mysteries draaien meestal om kwaadaardige geesten, maar ook vampiers, weerwolven en andere demonen moeten worden verslagen.