Fans zetten geldinzamelacties op poten om Kanye ‘Ye’ West te helpen (weer) miljardair te worden

Haters slaan terug

Deze actie laat zijn sporen na, want de voorbije week schoten er nog andere geldinzamelacties als paddenstoelen uit de grond op het crowdfundingplatform. Maar niet ten voordele van de rapper, integendeel. Tientallen ‘haters’ reageerden door zelf GoFundMe-pagina’s op poten te zetten. Zij probeerden te voorkomen dat de inzamelactie slaagde in hun opzet en staken stokken in de wielen. Er werden pagina’s aangemaakt om van hén miljardairs te maken, in plaats van Ye: ‘Make me a billionaire instead of Kanye’ (‘Maak van mij een miljardair in plaats van Kanye’) en ‘Help me pay for college, don’t make Kanye a billionaire’ (‘Help me te betalen voor mijn studies, maak van Kanye geen miljardair’). Van een groot succes kan niet gesproken worden, maar hun pagina’s staan daarentegen nog wél online.