Fans worden gek: wat heeft Zac Efron met zijn baard gedaan?

31 maart 2018

17u41

Bron: Instagram, Twitter, People 0 Showbizz Is het louter een aprilgrap? Een mental breakdown? Of een fout afgelopen weddenschap? De nieuwe baard van Zac Efron zorgt voor heel wat commotie op social media.

Het kiekje werd ondertussen al druk opgepikt en deed fans serieus schrikken. "Waarom ziet Zac Efron eruit alsof hij onder een panini-grill heeft geslapen?", is de meest terugkerende reactie.

Gelukkig gaat het over een 'throwback' en trimde Efron deze baard voor de opnames van zijn opkomende film 'The Beach Bum'. Een film over het leven van een enfant terrible genaamd 'Moondog' waar ook Matthew McConaughey en Isla Fisher in meespelen.

Vrijgezel af?

Vreemde baardkeuze of niet, het liefdesleven van de 30-jarige acteur heeft er alvast niet onder te lijden. Volgens People zou Efron een koppel vormen met zijn 32-jarige 'Baywatch' co-ster Alexandra Daddario en doen ze er steeds minder aan om die geruchten te weerleggen.

Tijdens de opnames van 'Baywatch' vorig jaar knipperde er al iets tussen Efron en Daddario maar sloegen de twee nooit officieel aan het daten. Deze week werd het duo samen gespot terwijl ze hun honden uitlieten in Los Angeles. Volgens TMZ zien Efron and Daddario er zeker uit als een koppel en gedragen ze zich ook zo.

Vorig jaar tijdens de promotour van Baywatch vertelde Daddaio aan E!: "We werken close samen, hij is mijn love interest in de film. Ik begrijp waarom mensen uitzinnig zijn over een mogelijke relatie in het echte leven maar Zac en ik zijn gewoon goede vrienden... Al zouden we wel erg blauwogige kinderen hebben samen. (lacht)" Ook haar Instagram-account vertelt dat er meer aan de hand is.

Efron zou op haar verjaardagsfeest geen seconde van haar zijde geweken zijn en de 'High School Musical'-ster wenste haar publiekelijk een gelukkige verjaardag met een bijzonder schattig berichtje: "Gelukkige verjaardag aan de meest echte, 'down to earth', bloedmooie, intelligente, creatieve, tedere en meest zeldzame Pokémon ooit gemaakt."

