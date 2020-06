Fans willen standbeeld van Paul Severs in Halle en starten petitie BDB

05 juni 2020

11u06

Bron: Radio 2 3 Showbizz Het is intussen ruim een jaar geleden dat Paul Severs - onder meer bekend van de hits ‘Zeg ‘ns meisje’ en ‘Geen wonder dat ik ween’ - op 70-jarige leeftijd stierf aan een hartaanval. Volgens fans is het daarom hoog tijd dat de schlagerzanger een standbeeld krijgt in z’n laatste woonplaats Halle. Er is zelfs een petitie gestart. “Papa verdient dit”, vertelt Christophe, de zoon van Paul, op Radio 2.

De online petitie is opgestart door een vriend van Christophe. “Toen ik de oproep zag verschijnen op Facebook, vond ik het onmiddellijk een fantastisch idee”, vertelt de zoon van Paul op Radio 2. “Een standbeeld moet je verdienen en ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn papa dat wel verdient. Ik zou het fantastisch vinden dat hij op deze manier herinnerd zou worden. Ook al heeft hij maar een klein deeltje van zijn leven in Halle gewoond.”

Intussen hebben bijna 700 mensen de petitie ondertekend. “Maar uiteindelijk is het nog altijd de stad Halle die zal beslissen of het standbeeld er effectief komt”, besluit Christophe. Je kan de de petitie ondertekenen via deze link.

