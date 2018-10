Fans van 'The Lion King' en 'Jungle Book' zitten komende zomer goed in Disneyland Paris CD

09 oktober 2018

23u10 2 Showbizz Goed nieuws voor de fans van leeuw Simba en beer Baloo. Volgende zomer staat Disneyland Paris helemaal in het teken van de populaire animatiefilms 'De Leeuwenkoning' en 'Jungle Book' tijdens 'The Lion King and Jungle Festival'.

Bezoekers van Disneyland Paris zullen vanaf juli 2019 ondergedompeld worden in een kleurrijke en exotische sfeer vol weelderige natuur en het opzwepende geluid van tamtams tijdens The Lion King and Jungle Festival. Dat heeft het Franse park vandaag bekendgemaakt. Ook gaat er een gloednieuwe The Lion King-musical in première in het Disneyland Park.

Voor De Leeuwenkoning is 2019 trouwens een feestjaar, want dan is het exact 25 jaar geleden dat de eerste film in de bioscoop liep. En naar aanleiding van die verjaardag komt er in de zomer ook de live-action versie van ‘The Lion King’ uit. Daarin zal Beyoncé haar stem verlenen aan Nala, de vrouwtjesleeuw waarop Simba verliefd wordt. Atlanta-acteur Donald Glover neemt de rol van Simba voor zijn rekening.