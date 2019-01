Fans van 'The Lion King' en 'Jungle Book' zitten komende zomer goed in Disneyland Paris CD

25 januari 2019

13u58 3 Showbizz Goed nieuws voor de fans van leeuw Simba en beer Baloo. Deze zomer staat Disneyland Paris helemaal in het teken van de populaire animatiefilms ‘De Leeuwenkoning’ en ‘Jungle Book’ tijdens ‘The Lion King & Jungle Festival’.

Bezoekers van Disneyland Paris zullen vanaf 30 juni ondergedompeld worden in een kleurrijke en exotische sfeer vol weelderige natuur en het opzwepende geluid van tamtams tijdens The Lion King & Jungle Festival. Zo pakt het Franse park uit met een indrukwekkende show vol zangers, dansers en acrobaten die het verhaal van The Lion King, inclusief de bekende liedjes, weer helemaal tot leven zullen brengen.

Baloe en zijn vrienden zullen de bezoekers dan weer meenemen op een nostalgische trip naar hun kindertijd in The Jungle Book Jive. En zoals de naam al doet vermoeden, zal er gedanst kunnen worden op het ritme van de jungle. Ook komt er een heus Djembe Joy-dorp. De onvergetelijke Rafiki uit The Lion King en de iconische Koning Lowietje uit The Jungle Book onthalen de gasten voor een onvergetelijke ervaring.

Voor De Leeuwenkoning is 2019 trouwens een feestjaar, want het is het exact 25 jaar geleden dat de eerste film in de bioscoop liep. En naar aanleiding van die verjaardag komt er in de zomer ook de live-action versie van ‘The Lion King’ uit. Daarin zal Beyoncé haar stem verlenen aan Nala, de vrouwtjesleeuw waarop Simba verliefd wordt. Atlanta-acteur Donald Glover neemt de stem van Simba voor zijn rekening.