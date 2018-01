Fans van Bart Peeters, opgelet! Hij krijgt een eigen musical TDS

25 januari 2018

16u13

Bron: Het Nieuwsblad 4 Showbizz The Singing Factory brengt volgend jaar een nieuwe, opvallende musical op de planken. Nadat Clouseau zes jaar geleden met 'Domino' zijn eigen musical kreeg, is nu Bart Peeters aan de beurt. In ' Liefde Is Alles' komen zijn liedjes aan bod.

“Onbegrijpelijk dat dit nog niet bestaat", vertelt de Antwerpse student Wanne Synnave, die de musical schreef, aan Het Nieuwsblad. “Ik luister al mijn hele leven naar Barts muziek. Een rode draad die door zowat al zijn nummers loopt, is de liefde, in elke betekenis van het woord. De liedjes lenen zich perfect tot een muziektheatervoorstelling, zowel qua teksten, muziek als thema’s.”

Volgens de maker gaat de voorstelling niet over het leven van de populaire zanger, maar vertelt het verhaal van een gezin in een klein dorp, waarin de vijf kinderen elk met hun eigen liefdesproblemen kampen. “Noem het gerust een Vlaamse ‘Love Actually’”, aldus Wanne. “Het is vooral de bedoeling dat iedereen in het publiek zich herkent in één van de liefdesverhalen.” Bart Peeters zal niet meewerken aan de musical, maar heeft al laten weten akkoord te gaan met de opzet.