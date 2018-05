Fans spotten met bikinifoto Sylvie Meis: "Wat is er met je gezicht gebeurd?" KVE

18 mei 2018

16u36

Bron: Instagram, HuffingtonPost.de 0 Showbizz Ook als 40-jarige ziet Sylvie Meis er fantastisch uit. Geen wonder dat ze vol trots de bikini's showt die ze zelf heeft ontworpen. Maar niet iedereen kan de Instagramfoto's smaken.

"Zon, zand en SylviesFlirtySwimwear", schreef de Nederlandse schone op Instagram. Hoewel het model ook positieve feedback kreeg, was er ook hoongelach en stelden velen zich vragen. De reden: het gelaat van Sylvie ziet er zo gefotoshopt uit dat heel wat fans haar amper herkennen.

Sun, Sand and SylvieFlirtySwimwear @sylviedesigns @amazonfashioneu #linkinbio 💕🛍 #swimwear #sylvieswim #bikini #sylvieflirtyswimwear Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 16 mei 2018 om 16:25 CEST

"Wat is er met je gezicht gebeurd?", luidden enkele commentaren. "Mensen moeten hun ware leeftijd tonen en zich niet middels Photoshop een jonger uiterlijk laten aanmeten. Dit is om te lachen."

Photoshop of geen Photoshop - met meer dan 26.000 likes is La Meis er weer in geslaagd om over de tongen te gaan.

Rise&Shine🌞🌞 @sylviedesigns #bikini @amazonfashioneu @floor_o_clock @serenagoldenbaum ♥️ #swimwear #sylvieflirtyswimwear #summer 💕💕💕💕 Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 17 mei 2018 om 07:53 CEST