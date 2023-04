Fans speculeren over de lippen van Kylie Jenner: "Zien er plots zo normaal uit"

TV Lily-Rose Depp aan zijde van The Weeknd in trailer ‘The Idol’: “Ik wil de grootste ster ooit worden”

De trailer van de gloednieuwe HBO-reeks ‘The Idol’ is gelost, met Lily-Rose Depp (23) in de hoofdrol. De dochter van acteur Johnny Depp speelt de rijzende popster Jocelyn, die in de ban raakt van een mysterieuze nachtclubeigenaar, gespeeld door The Weeknd, oftewel Abel Tesfaye (33). In bovenstaande beelden krijgen de liefhebbers alvast een eerste glimp van de twee sterren. “Wanneer hadden we voor het laatst nog een smerige, stoute popprinses?”