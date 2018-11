Fans, opgelet! De Chippendales komen naar ons land TDS

20 november 2018

13u28 7 Showbizz Goed nieuws voor de fans van De Chippendales. De stoere mannen komen met hun nieuwe tour naar ons land. Wie een kaartje wil bemachtigen moet echter snel zijn: op 7 december staan ze op de planken van Capitole Gent.

Met de ‘About Last Night’-tournee doen de Chippendales naast Amerika, Afrika en Azië, maar liefst zestig Europese steden aan. Ze trekken jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers naar hun shows. In ons land laten de breedgeschouderde mannen hun ontblote torso’s zien aan theaterbezoeksters in Gent, Oostende en Luik. Op 7 december maken ze het Capitole Gent onveilig, op 8 december maken ze hun opwachting in Kursaal Oostende, en op 12 december is het de beurt aan Le Forum de Liège.

Tickets kosten tussen de 46 en 51 euro en zijn verkrijgbaar via deze website.