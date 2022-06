Fans maken zich zorgen om Elton John nadat hij in een rolstoel verschijnt

showbizzEr rijzen grote zorgen rond Elton John (75). De Britse zanger arriveerde onlangs op een Duitse luchthaven in een rolstoel. En hoewel hij schitterde in een Gucci-pak, vonden heel wat fans dat hij er maar fragiel uitzag.

Waarom Elton John een rolstoel nodig heeft, is nog niet geweten. Maar het lijkt erop dat de zanger opnieuw gezondheidsproblemen heeft. Eerder stelde hij het Europese deel van zijn afscheidstour ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’ al uit door een coronabesmetting en een heupoperatie. Dat roept de vraag op of hij de tour in 2023 — z'n allerlaatste — wel zonder kleerscheuren zal halen.

Het is niet de eerste keer dat Elton in een rolstoel belandt. In 2019 rekende hij er ook al eens op door een verstuikte enkel. De voorbije jaren moest hij steeds meer afrekenen met gezondheidskwaaltjes. Zo kreeg hij in 2017 de vreselijke diagnose van prostaatkanker. Hij koos voor een operatie in plaats van een chemokuur. Die operatie verliep niet vlekkeloos, integendeel. Elton kreeg te maken met een levensgevaarlijke infectie. Gelukkig werd hij op tijd behandeld, anders was de zanger waarschijnlijk niet meer onder ons. “Ik was 24 uur verwijderd van de dood”, schreef hij in zijn biografie.

In 2021 sloeg het noodlot opnieuw toe toen hij positief testte op corona. Gelukkig was hij volledig gevaccineerd en had hij naar eigen zeggen enkel milde symptomen. Een tijdje daarna moest hij zijn tour noodgedwongen uitstellen tot 2023. Na een pijnlijke val had hij namelijk constant pijn aan zijn heup. Een heupoperatie was dan ook onvermijdelijk.

Elton John houdt op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei 2023 halt in het Sportpaleis.

