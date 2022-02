Fans kunnen gelijkenissen spotten tussen nieuwe film ‘Jurassic World: Dominion’ en eerste film uit de reeks

Celebrities Fans hebben kritiek op wassen beeld Zendaya: “Is dit Kylie Jenner?”

Dinsdag werd op sociale media het wassen beeld van actrice Zendaya (25) in de Londense vestiging van Madame Tussauds onthuld. Het beeld draagt een gelijkaardig roze pak dat ze in 2016 droeg naar het gala van de Humane Society of The United States. Maar fans van de actrice uitten massaal hun verbazing op sociale media: “Dit is toch gewoon een mengeling van Kylie Jenner en Nicki Minaj?”

