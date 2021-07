Fans juichen Bill Cosby toe na zijn vrijlating wegens oneerlijk proces

TV RECENSIE. ‘Too Hot To Handle’: "Mannen die hun erectie sussen om niet toe te geven aan hun lusten, dat is pure slapstick"

30 juni “Als de lockdown ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat diepere banden belangrijker zijn dan ooit, toch? Fout! Het betekent dat de players geiler zijn dan ooit.” De intro van ‘Too Hot To Handle 2’ kon de toon niet beter zetten. 10 nieuwe ‘superverspreiders’ gaan in dit tweede seizoen het onaangekondigde avontuur aan van drie weken lang geen lichamelijkheden. Mannen die hun erectie sussen om niet toe te geven aan hun lusten, het is letterlijk en figuurlijk slapstick van de bovenste plank. Streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.