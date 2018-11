Fans, hou je klaar! Nationaal Orkest van België brengt ‘Star Wars in Concert’ in Paleis 12 Redactie

20 november 2018

16u36

Bron: Belga 0 Showbizz Het Nationaal Orkest van België brengt op 8 juni en 26 oktober 2019 het Star Wars universum en muziek van John Williams tot leven met “Star Wars in Concert”. Voor de fans is het een unieke manier om de films te ervaren met live muziek van een symfonisch orkest.

Op 8 juni begeleidt het Nationaal Orkest van België onder leiding van Dirk Brossé de film “Star Wars: A New Hope”. Dat is de eerste uit de reeks van Star Warsfilms. Enkele maanden later, op 26 oktober, is het de beurt aan “Star Wars: The Empire Strikes Back” en zorgen meer dan 80 muzikanten voor een ultieme film- en muziekervaring.

Voor het Nationaal Orkest van België is het de eerste keer dat ze de volledige films “A New Hope” en “The Empire Strikes Back” samen met de soundtrack van Oscarwinnaar John Williams live tot leven brengen. Componist John Williams maakte de soundtracks voor alle acht films van de Star Wars saga en won in 1977 een Oscar voor de eerste film “A New Hope”.

Tickets zijn vanaf nu beschikbaar via cineconcert.be, ticketmaster.be en bij Fnac.