Fans gruwelen van de voeten van Elle MacPherson KDL

24 juli 2018

11u00 0 Showbizz Op haar 54ste mag Elle MacPherson door haar strakke lijn nog steeds The Body genoemd worden. Haar voeten oogsten echter veel minder lof.

Elle deelde afgelopen weekend nietsvermoedend een foto waarop te zien is dat ze aan het zonnebaden is aan haar zwembad. Het duurde niet lang vooraleer haar volgers opmerkingen gaven over haar voeten, die prominent in beeld te zien zijn. "Wat is er aan de hand met haar voeten?", vroeg iemand zich af, terwijl anderen meteen lieten blijken dat ze de voeten van het voormalige model ronduit lelijk en beangstigend vinden. Een andere volger denkt dan weer te weten hoe Elle aan de opvallende knobbels komt, "Ik neem aan dat dit het resultaat is van jarenlang hoge hakken te dragen. Dat kan je voeten gewoon geen deugd doen", klinkt het.

Peace. Een foto die is geplaatst door null (@ellemacphersonofficial) op 21 jul 2018 om 19:32 CEST