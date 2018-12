Fans bouwen iets té wild feestje tijdens optreden Willy Sommers op cyclocross: “Ik treed al 47 jaar op, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt” kg

30 december 2018

22u38

Bron: Eigen berichtgeving 25 Showbizz Een tent vol feestgangers maakten het vanavond iets te bont tijdens een optreden van Willy Sommers op de cyclocross in Diegem. Tijdens het eerste nummer van de show werden de speciaal versterkte dranghekken, ‘crash barriers’, omgeduwd. Er viel één gewonde. “Ik treed al 47 jaar op, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt,” aldus Willy Sommers.

Rond 19 uur vanavond, tussen de mannen- en de vrouwencross in Diegem, zou Willy Sommers optreden in één van de tenten rond het gebeuren. Het feestgedruis was al bezig voor Sommers het podium besteeg, zo verklaart hij in een reactie aan Het Laatste Nieuws. “Ik dacht nog voor ik opkwam: ‘Dat wordt hier een geweldig feestje’.”



Dat bleek ook nadat Sommers het eerste liedje inzette, ‘Laat de zon in je hart’. De aanwezigen begonnen meteen wild te dansen en te springen, waarbij enkelen iets te onstuimig te werk gingen. Tegen het einde van het nummer liep het mis. “De voorste rijen zijn plots naar voren gevallen, alsof de houten vloer het begaf. De dranghekken werden omver geduwd”, vertelt Sommers.



“Ik heb meteen het optreden stilgelegd. In eerste instantie flitsten er beelden van het Heizeldrama door mijn hoofd. Ik dacht: ‘Dat loopt hier niet goed af’.”

Ambiance

Uiteindelijk viel de schade nog mee. Er viel volgens Sommers één gewonde. Nadat de dranghekken weer rechtgezet werden en het publiek terug op zijn plooi was gekomen, werd het optreden hervat.



“Maar het bleef ambiance. Bij het volgende nummer was het weer springen en duwen geblazen. De politie heeft die dranghekken echt tégen moeten houden, of hetzelfde was opnieuw gebeurd.”



“Ik sta al 47 jaar op het podium, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit overtreft alles”, klinkt het nog.