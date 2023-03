Fanatieke speurder Julie Van den Steen probeerde bodyguards van ‘The Masked Singer’ te verschalken

Celebrities Chris Pine helpt (eindelijk) geruchten de wereld uit: "Harry Styles heeft niet op me gespuugd"

“Spuugde Harry Styles zonet in de schoot van Chris Pine?” Het was dé vraag die het internet afgelopen september in de ban hield. Tijdens de persconferentie van hun film ‘Don’t Worry Darling’ op het filmfestival in Venetië, leek het alsof de Britse zanger spuugde op zijn medespeler, maar die laatste ontkracht de geruchten nu in een gesprek met ‘Esquire’. “Hij is een heel aardige vent.”