Fan van Waze? Dan kan je je nu laten leiden door Tine Embrechts of Guga Baúl TK

05 augustus 2019

08u24

Bron: VTM 0 Showbizz In ‘Goed Verlof’ helpen Tine Embrechts en Guga Baúl iedere week een gezin aan een droomvakantie, en nu kunnen ze ook jou een beetje helpen tijdens je reis. De twee hebben immers hun stem geleend aan navigatie-app Waze.

Moet je nog op vakantie vertrekken en/of heb je een stevige autorit voor de boeg? Dan hoeft dat nu niet meer saai te zijn: je kan je immers een weg banen naar je bestemming met wat hulp van Tine Embrechts of Guga Baúl. Via VTM kan je hun stemmen downloaden in Waze. “Door Guga in het West-Vlaams of door Tine... ‘op z’n Tines’”, klinkt het.

De stemmen van Tine en Guga zijn sinds vorige week dagelijks bij VTM te horen in ‘Goed Verlof’, het vakantieprogramma waarin ze met duo’s naar verschillende vakantiebestemmingen rijden.

Klik hier om de stemmen te downloaden.