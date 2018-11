Fan van Game of Thrones? Dan moet je naar Duitse stad Oberhausen Redactie

28 november 2018

17u50

Bron: Maxime Segers 0 Showbizz Fans van de hitserie ‘Game of Thrones’ kunnen deze winter hun hart ophalen in de Duitse stad Oberhausen. In het winkelcentrum CentrO is tot 12 februari een speciale ‘Game of Thrones’-tentoonstelling te vinden, met onder meer originele kostuums en decorstukken.

De bedenkers van ‘Game of Thrones: The Touring Exhibition’ stellen dat het gaat om de grootste expositie ter wereld over de populaire serie. “We bieden een interactieve beleving met kostuums, decorstukken en scènes uit alle zeven seizoen. Een feest van herkenning voor alle fans.”



Jeff Peters van HBO, met wie de bedenkers samenwerken, is ook enthousiast. “De fanbase van ‘Game of Thrones’ is enorm groot. We zijn blij dat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken door deze ervaring aan te bieden", zo valt op de website te lezen. “De tentoonstelling was een grote hit in Spanje en Frankrijk, en we zijn ervan overtuigd dat onze fans in Duitsland ook in de rij zullen staan.”



Van maandag tot en met donderdag is de expositie open van 12.00 uur tot 21.00 uur en kosten de kaartjes 19,95 euro. Ook de werkende fans kunnen hun hart ophalen. Op vrijdagen, zaterdagen en zondag zijn mensen van 11.00 uur tot 22.00 uur welkom. Dan zijn de tickets 4 euro duurder: 23,95 euro.