Famke Louise overweegt stappen tegen ‘Roddelpraat’ over opmerkingen Ali B

In ‘Roddelpraat’ liet presentator Dennis Schouten een nummer horen van Famke Louise waaruit volgens hem kan worden afgeleid dat ook zij door de rapper werd misbruikt. “Dat is absoluut niet waar”, reageert de zangeres op haar Instagram. “Sterker nog, er is nog nooit iets gebeurd, er is nog nooit iets voorgevallen tussen mij en Ali.”

Het nummer dat in ‘Roddelpraat’ te horen is, had Famke Louise voor zichzelf opgenomen nadat ze had gebroken met haar manager. Ze was boos en wilde de situatie even van zich af schrijven. Daarna is het volgens haar ook weer goed gekomen met Ali B. De zangeres is nu dan ook boos op de makers van ‘Roddelpraat’ en zodus overweegt ze om stappen te ondernemen: “Het is echt wel een inbreuk op mijn privacy.”