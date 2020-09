Famke Louise onder vuur na #ikdoenietmeermee-actie: “Ze kreeg geld voor een coronacampagne” SDE/Sebastiaan Quekel/Mark den Blanken

23 september 2020

07u50

Bron: AD 7 Showbizz Maandag deden verschillende Bekende Nederlanders, waaronder rapper Gers Pardoel (39) en YouTube-ster Famke Louise (21), een oproep om de coronaregels van het kabinet te negeren. Daar kwam veel commentaar op, en vooral Famke Louise - ook wel Maandag deden verschillende Bekende Nederlanders, waaronder rapper Gers Pardoel (39) en YouTube-ster Famke Louise (21), een oproep om de coronaregels van het kabinet te negeren. Daar kwam veel commentaar op, en vooral Famke Louise - ook wel ‘de meest gehate vrouw van Nederland’ genoemd - moest het daarbij ontgelden. Zij was namelijk afgelopen voorjaar te zien in een (betaalde) campagne die haar volgers moest wijzen op het belang van de coronamaatregelen.



#ikdoenietmeermee. Met die hashtag maakten maandag verschillende Nederlanders duidelijk dat ze genoeg hadden van de maatregelen die het Nederlandse kabinet de bevolking oplegt om corona tegen te gaan. “Totaal onverantwoord”, klonk het onder meer bij Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid. “De maatregelen die we treffen zijn echt nodig. Je moet niet alleen maar roepen: ik doe niet mee. Dat helpt niemand verder.” Politicus Rob Jetten (D66) richtte z'n pijlen dan weer op zangeres en YouTube-ster Famke Louise.

Betaal maar terug. Of liever: geef het aan een goed doel. Politicus Rob Jetten (D66)

Zij was in mei te zien in een campagne van de Rijksoverheid, die bedoeld was om haar volgers te wijzen op het belang van de coronamaatregelen. Drie video’s plaatste Famke Louise daarover op haar Instagram-account. De campagne - met onder meer ook rapper Boef - kostte het ministerie van Volksgezondheid in totaal zo’n 65.000 euro, klinkt het. Het precieze bedrag dat de zangeres daarvoor ontving, is niet bekend, al gaat het naar verluidt wel om ‘duizenden euro’s’. Dat Famke Louise nu plots uitdrukkelijk tégen de maatregelen ingaat, schiet bij Jetten dan ook in het verkeerde keelgat. “Betaal maar terug. Of liever: geef het aan een goed doel. #ikdoewelmee”, liet hij weten op sociale media.

“Meer begrip”

Op de beschuldiging van Jetten heeft de zangeres voorlopig nog niet gereageerd, maar maandagavond schoof ze wel aan in het tv-programma ‘Jinek’. Daar bleef ze achter haar verhaal staan. “Ik denk dat jongeren slim genoeg zijn om niet naar ouderen of bejaarden te gaan als ze betrokken zijn geweest bij een feestje”, zo begon ze haar betoog - dat ze had voorbereid op een blaadje papier. “Het probleem ligt niet alleen bij hen. Ook ouderen zoeken de horecagebieden op.” De YouTuber stelde verder dat de eerste lockdown geen effect had, maar dat werd tegengesproken door ic-arts Diederik Gommers, die mee aan tafel zat. Verder stelde Louise dat het kabinet met de maatregelen meer de jongeren treft dan andere generaties. “Ik vind dat er voor ons meer begrip moet komen.”

We hadden deze hashtag nodig om de aandacht te trekken. Famke Louise

De zangeres legde uit dat ze werd gevraagd door rapper Bizzey. “Ik dacht: ja, ik ga meedoen. Ik heb hier een sterke mening over.” Toen Jinek haar vroeg wat die mening was, stelde Louise dat zij geloofde dat corona bestaat en dat zij veel respect voor de doden en de mensen in de zorg heeft. “Ik bedoelde niet dat ik overal schijt aan heb. Maar er zijn gewoon op dit moment dingen die niet kloppen.”

Hashtag

Zij beklemtoonde niet te willen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Op de vraag waarom zij de boodschap op YouTube dan wel zo geformuleerd had, wist zij geen antwoord te geven. “We hadden deze hashtag nodig om de aandacht te trekken. Anders had ik nu hier niet aan tafel gezeten”, aldus Famke Louise. “Ik snap dat mensen boos zijn om de hashtag, maar het is niet dat ik schijt heb aan de anderhalvemeter regel of mij niet aan de maatregelen ga houden, maar het gaat mij om het principe. Dat wij in een samenleving wonen waarin mensen hun vrijheid nodig hebben en plezier willen maken.”

“Onfatsoenlijk”

Gisteren probeerde PowNed-verslaggever Dennis Schouten trouwens om even te praten met Famke Louise over haar controversiële post, maar die had daar duidelijk weinig zin in. Met deze opvallende beelden tot gevolg. Het gesprek tussen de twee ontstond volgens Schouten per toeval, nadat hij op Instagram had gezien dat ze bij de kapper was bij hem om de hoek. Hij was met een cameraman en besloot het erop te wagen. Famke draaide meteen weg en gaf aan geen behoefte te hebben te reageren. Toen hij doorvroeg, zei ze: “Ik ga zeker een statement naar buiten brengen, maar niet bij Pownews.”

Daarop probeerde Schouten de 21-jarige influencer toch nog aan het praten te krijgen, maar die maakte zich uit de voeten en duwde de microfoon weg. Toen de verslaggever haar de roze plopkap nog eens toestak, sloeg ze tegen zijn stok, waarna de microfoon op de grond viel. Schouten gaf niet op en rende opnieuw achter haar aan. “Rot op”, riep Famke vervolgens, en ze duwde nog een keer tegen de microfoon aan.

Schouten verbaast zich over de reactie: “Ik vond het tegenstrijdig wat ze heeft gedaan. Eerst neemt ze geld aan van de overheid en nu doet ze mee aan deze actie. Daar wilde ik haar reactie wel op horen. Dat ze dan zegt: ‘Dat doe ik vanavond bij Jinek’, dat is haar goed recht. Maar dat ze de microfoon wegslaat, vind ik onfatsoenlijk.” Powned en Schouten ondernemen geen stappen na het slaan richting de microfoon. “Hij doet het nog. En het is al niet het nieuwste materiaal waar me mee werken. Dus een extra krasje meer of minder, maakt ook niet uit.”

