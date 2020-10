Famke Louise kreeg beveiliging na ophef rond #ikdoenietmeermee: “M’n auto werd vernield” BDB

01 oktober 2020

14u26

Bron: ANP 1 Showbizz Famke Louise (21) kreeg bakken kritiek na haar deelname aan de Famke Louise (21) kreeg bakken kritiek na haar deelname aan de #ikdoenietmeermee-actie . Het werd zelfs zo erg dat de Nederlandse zangeres beveiliging nodig had. “Ik werd op straat belaagd en m’n auto is vernield”, vertelt ze aan RTL Boulevard.

Met de #ikdoenietmeermee-actie stelden een heleboel bekende Nederlanders, onder wie Famke Louise en zanger Gers Pardoel (39), de coronamaatregelen in vraag. Dat veroorzaakte heel wat controverse bij onze noorderburen, waardoor de BN’ers al snel hun oproep weer verwijderden. Louise gaf toelichting over de actie in de talkshow ‘Jinek’ en kreeg daarna een hele lading kritiek aan haar adres.

"Van de ene dag op de andere haatte heel Nederland mij terwijl ik daar zat met de beste intentie”, vertelt Famke. “De dag erna is mijn auto helemaal kapotgetrapt en moest ik ook met twee bodyguards op straat lopen. Het was gewoon te gevaarlijk. Dat heeft mij mentaal wel echt kapotgemaakt.”

De zangeres had woensdag een afspraak met Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, om te praten over het coronavirus.

De twee komen binnenkort met een gezamenlijke campagne. "Daar hebben we samen over gebrainstormd”, besluit Famke.

