Famke Janssen bijna onherkenbaar na cosmetische ingreep

01 maart 2019

08u12

Bron: AD 0 Showbizz Buitenlandse media weten het zeker: de Nederlandse steractrice Famke Janssen (54) heeft aan haar gezicht laten sleutelen. Ze werd dinsdag in Londen op straat gespot met een gladgestreken gezicht en volle jukbeenderen. “Famke Janssen, de superheldin van de botox”, schrijft de Italiaanse site Buitenlandse media weten het zeker: de Nederlandse steractrice Famke Janssen (54) heeft aan haar gezicht laten sleutelen. Ze werd dinsdag in Londen op straat gespot met een gladgestreken gezicht en volle jukbeenderen. “Famke Janssen, de superheldin van de botox”, schrijft de Italiaanse site Giornale

Ook de Britse krant Daily Mail vraagt zich af wat Famke aan haar gezicht heeft laten doen. De nieuwe look van de actrice (54), die speelde in succesvolle producties als X-men, Nip/Tuck en The Blacklist, wordt omschreven als ‘rimpelvrij’ en ‘kussenachtig’. “Ze is onherkenbaar. Weg zijn haar natuurlijke lachrimpels”, betreurt de krant.

In 2012 zei de actrice nog in een interview dat ze het verouderingsproces ‘elegant en stijlvol’ probeert te maken. “Je kunt proberen om tegen veroudering te vechten, maar je verliest die strijd altijd. Daarnaast maakt plastische chirurgie mensen niet jonger. Ze gaan er gewoon vreemder uitzien.”

Famke Janssen, la super eroina del botoxhttps://t.co/MT7DMG4o4h pic.twitter.com/jPTzjdC9Ck Rondini Sandra(@ RondiniSandra) link

When you refuse to get any fillers and stay 100% natural #famkejanssen Een foto die is geplaatst door null (@celebmess) op 28 feb 2019 om 20:35 CET