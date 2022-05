Familievetes, schandalen en gerechtigheid : deze vijf advocatenseries moet je streamen

StreamzVorig jaar bundelden we in onze Kijkgids al eens de beste advocatenseries. Naar aanleiding van het tweede seizoen van ‘Family Law’ op Streamz (25/5) schuimden we de verschillende streamingplatformen opnieuw af voor een update. Bingeplezier verzekerd met ‘The Good Wife’-sequel ‘The Good Fight’ (Prime Video), ‘Breaking Bad’-prequel ‘Better Call Saul’ (Netflix), het uit het leven gegrepen ‘The Fix’ (Disney+) en de Zuid-Koreaanse parel ‘Hyena’ (Netflix).

‘Family Law’

In ‘Family Law’ keren we terug naar het Canadese Vancouver, waar advocate Abigail Bianchi (Jewel Staite, ‘Firefly’) worstelt om haar carrière en gezin weer op de rails te krijgen. Terwijl ze herstelt van haar alcoholverslaving is Abigail als voorwaarde voor haar proeftijd nog steeds aan de slag op het disfunctionele familierechtkantoor Svensson and Associates, de firma van haar vervreemde vader Harry (Victor Garber). Hoewel dit tweede seizoen al volledig ingeblikt was voor de release van de eerste jaargang, werden er nauwelijks details over de plot gelost.

‘The Good Fight’

Deze op zichzelf staande sequel en spin-offreeks pikt de draad op één jaar na de gebeurtenissen uit de slotaflevering van het bekroonde ‘The Good Wife’ (2009-2016). Nadat een financieel schandaal de reputatie van haar metekind Maia Rindell (Rose Leslie, ‘The Time Traveler’s Wife’) verwoest en Diane Lockhart (Christine Baranski, ‘The Gilded Age’) al haar spaargeld in rook ziet opgaan worden de twee buitengewerkt bij advocatenkantoor Lockhart & Lee. Het duo begint opnieuw bij Reddick, Boseman & Kolstad, een prestigieus Afro-Amerikaans kantoor dat volop naam maakt door politiegeweld te vervolgen in Illinois.

‘The Good Fight’ - te bekijken op Prime Video

‘Better Call Saul’

Later deze zomer (vanaf 11/7) valt met het tweede deel van seizoen zes het doek over deze bejubelde spin-off en prequel rond Saul Goodman, een van de meest memorabele nevenpersonages uit ‘Breaking Bad’. Dat ‘Better Call Saul’ erin slaagt om te wedijveren met die inmiddels legendarische serie is volledig te danken aan het creatieve genie van makers Vince Gilligan en Peter Gould én de uitmuntend acterende hoofdrolspeler Bob Odenkirk, die voor je ogen transformeert van de onbeduidende raadsman Jimmy McGill tot de gehaaide en gewetenloze Goodman. Opmerkelijk: tot nu toe werd de reeks liefst 39 keer genomineerd voor een Emmy, zonder er ook maar eentje te verzilveren. Afwachten dus of de fel geanticipeerde apotheose dit meesterwerk alsnog een welverdiende bekroning oplevert.

‘Better Call Saul’ – te bekijken op Netflix

‘Hyena’

Sinds ‘Squid Game’ zijn Zuid-Koreaanse series populairder dan ooit, maar ook daarvoor werd er al sterke televisie gemaakt in het Oost-Aziatische land. Het zestiendelige eerste seizoen van ‘Hyena’, dat dateert van 2020, draait rond advocatenkantoor Song & Kim, dat enkel werkt voor de rijkste 1% van de bevolking. Waaghals Jung Geum-ja gaat onverschrokken te werk en treedt in haar jacht op succes en geld de grenzen van wet en wetteloosheid en rechtvaardigheid en onrecht met de voeten. De briljante Yoon Hee-jae is haar tegenpool, maar laat zich al te vaak de kaas van het brood eten door Geum-ja.

‘The Fix’

In 1995 werd American footballspeler O.J. Simpson voor de ogen van de wereld tegen alle verwachtingen in vrijgesproken van de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend Ronald Goldman. Een uppercut van jewelste voor hoofdaanklager Marcia Clark , nu auteur en tv-maker, die in 2019 haar frustraties van zich afschreef met het tiendelige ‘The Fix’. Daarin krijgt Maya Travis (Robin Tunney, ‘Prison Break’), voormalig assistent van de procureur-generaal in Los Angeles, een herkansing op gerechtigheid acht jaar nadat een beroemde Hollywoodster (Adewale Akinnuoye-Agbaje, ‘Lost’) vrijuit ging voor een dubbele moord.

