Familieruzies, een traumatische bevalling en pijnlijk publieke breuken: dit was de turbulente weg naar de verloving van André Hazes en Monique

Simon Cowell overweegt miljoenen schade­claim tegen e-bikebe­drijf, na zware val

13 december Simon Cowell is niet te spreken over de nieuwste e-bike van Swind, de Swind EB-01. De presentator, die in augustus zijn rug gebroken heeft na een val van zo’n elektrische fiets, overweegt het bedrijf aan te klagen, zegt een klokkenluider werkzaam bij Swind tegen Britse media.