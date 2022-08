Familie Verhulst op bezoek bij Viktor in Gran Canaria

TV RECENSIE. ‘Pretty Little Liars: Original Sin’: “Heropge­warm­de tienerin­tri­ge met een horror­draai”

‘Pretty Little Liars’ was vanaf 2010 dé reeks bij uitstek voor tieners die op zoek waren naar drama, mysterie en jonge, aantrekkelijke mensen die liegen tot ze zwart zien. Althans voordat showrunner Marlene King haar creatieve baby enkele seizoenen later vakkundig de nek omdraaide. U dacht dat de finale van ‘Game of Thrones’ erg was? Dan heeft u duidelijk nooit ‘Pretty Little Liars’ gezien. Na zeven seizoenen en twee geflopte spin-offs is er nu een HBO Max-reboot/sequel op Streamz waarin vijf nieuwe tienermeisjes in een nieuw fictief stadje geconfronteerd worden met het afpersgedrag van een nieuwe anonieme ‘A’. Begaat de show dezelfde zonden als het origineel? En zo ja, is dat op z’n minst wat entertainend? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

3 augustus