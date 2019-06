Exclusief voor abonnees Familie van Tanja Dexters vol ongeloof: “Pillen of cocaïne? Nooit van haar leven!” Redactie

26 juni 2019

05u00 7 Showbizz De fierheid waarmee Tanja Dexters (42) twintig jaar geleden ons land vertegenwoordigde als Miss België, doofde gisteren definitief. Eerst wankelde haar reputatie na grafschennis en veel te jonge vriendjes. Vervolgens verloor ze haar status als zakenvrouw en gisteren moest ook haar eer eraan geloven na een drieste politie-inval in een cocaïnezaak. Het ongeloof bij haar familie is groot. "Tanja en drugs? Nooit!"

De deuk te veel

Grote paniek gisterochtend bij de familie Dexters. Tanja werd opgepakt door de politie voor verhoor in een drugsonderzoek en bleef uren onbereikbaar. Zus Mieke was de hele dag bloednerveus. "We wisten van niks en meteen komen die negatieve reacties binnen", klonk het. "Nee, Tanja zit niet aan de drugs! Het is allemaal weer zo overroepen en maakt me écht verdrietig."

