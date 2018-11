Familie van Lynn Wesenbeek was geen fan van Miss België: “Ze dachten dat ik naakt in alle garages zou hangen” TK

10 november 2018

13u13

Bron: Joe 0 Showbizz Vanmorgen was Lynn Wesenbeek samen met haar dochter Lauren te gast in ‘De Familie Van Elsen’ op Joe. Daar vertelde ze aan Ann Van Elsen een en ander over haar verleden als Miss België, en over haar mindere kantjes.

Wesenbeeks inschrijving voor Miss België was puur toeval. Lynn had de glazen pot van haar koffiemachine gebroken en moest op zoek naar een nieuwe. “Tijdens mijn zoektocht kreeg ik op straat een flyer waarop stond ‘doe mee aan Miss België’. Ik had die niet bekeken en gewoon in mijn zak gestoken omdat we opgevoed waren dat we geen papier op straat mochten gooien. ’s Avonds nam ik het papiertje uit mijn zak, las het en schreef me in. De voorbije jaren waren wat verdrietig omdat ik mijn moeder zo jong verloren heb. Miss België zou wat meer vrolijkheid in mijn leven brengen”, vertelt Lynn openhartig. De familie van Lynn daarentegen was tegen haar deelname. “Ze hadden dat niet verwacht van mij. Mijn oom zei dat ik binnen een half jaar naakt in alle garages van Vlaanderen zou hangen.”

Lynn bracht haar dochter onlangs ook in een lastig parket. “Onlangs nog, wij waren in de Yam Thai iets gaan eten. Jeroen Van Dyck, de eigenaar, kwam net binnen en hij vroeg aan ons mama of hij iets gênant mocht vragen, namelijk een selfie met haar. Opeens vraagt mijn mama of ze ook iets gênant aan Jeroen mag vragen. En ze begint te vertellen dat ik juist om de hoek ben komen wonen en vraagt aan Jeroen of hij mij een beetje onder zijn vleugels kan nemen. Ik stond daar echt van: you gotta be kidding me, ik ben 24 jaar. Jeroen wist ook niet goed wat hij moest antwoorden”, vertelt Lauren. “Het was een moment van naïviteit, want ik denk dat ik aan de wolf vroeg om zich te ontfermen over roodkapje”, lacht Lynn.

June, de dochter van Ann, vroeg aan Lauren wat het slechtste kantje is van haar mama. Lauren vertelt dat Lynn ontzettend slecht is in op tijd komen. “Professioneel kom ik nooit te laat, behalve één keer bij Royalty. Ik was thuis veel te laat vertrokken en koning Albert was al op het vliegtuig gestapt. Je mag dus echt niet na de koning op het vliegtuig stappen. De fanfare was al aan het spelen en ik moest dan maar vlug langs de andere kant het vliegtuig op. Ik heb toen wel een telefoontje gekregen van de hoofdredacteur dat dat niet de bedoeling was”, vertelt Lynn. “Ons mama kan het huis echt niet vuil achter laten. Als wij naar school moesten vertrekken, was ons mama nog een was aan het insteken. In plaats van gewoon in de auto te stappen en ons naar school te brengen”, vult Lauren aan.