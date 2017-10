Familie Van As verwelkomt Belinda en Zjang MC

Bron: eigen berichtgeving 2 Photo News Showbizz Hoog bezoek gisteravond in Frituur Soe in Elewijt, waar Frans Van As, peetvader van de VTM-reeks ‘De Zonen van Van As’, samen met zijn trouwe handlanger Frakke twee nieuwelingen kwam verwelkomen.

Acteurs Jaak Van Assche en Carry Goossens stelden nieuwkomer Sam Louwyck en halve nieuweling Maaike Cafmeyer voor aan het publiek. Louwyck neemt als Zjang in de loop van reeks vier de plaats in van Peter Van den Eede, die omwille van agendaproblemen niet langer als Jempie kon meespelen.

Cafmeyer zagen we al even in reeks drie en keert in de volgende reeks terug als Belinda, een vrouw met ballen maar niet echt te vertrouwen.

Photo News

