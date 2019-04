Familie Paul Severs vreest het ergste: “De dokters zeggen dat situatie uitzichtloos is” TDS

08 april 2019

17u45 5 Showbizz De familie van Paul Severs (70) lijkt stilaan de hoop op een goede afloop verloren te hebben. Dat laat zijn zoon Christophe via Facebook weten. Het is intussen al de derde keer dat de zanger in coma ligt. “Het is al even duidelijk hoe erg de situatie wel is. De resultaten van de MRI zijn op alle vlakken veel erger dan wat we hoopten. De dokters zeggen dat de situatie uitzichtloos is”, klinkt het.

“Het is al even duidelijk hoe erg de situatie wel is. De resultaten van de MRI zijn op alle vlakken (neurologisch, motorisch,…) veel erger dan wat we hoopten. De dokters hebben ons verteld dat de kleine reacties die we zagen, niet echt reacties zijn, maar eerder reflexen. Misschien wilden we niet inzien dat hij niet echt reageerde… Gisteren en vandaag reageerde hij helemaal niet meer”, begint zoon Christophe in een verklaring op Facebook.

“Het is op de MRI-beelden van de hersenen zichtbaar dat de bloedklonters echt op veel te veel plaatsen nieuwe schade hebben aangericht en men vermoedt dat de bloedklonteraanvallen nog zullen doorgaan. Hoeveel kan een mens aan? Mijn vader is niet meer bij bewustzijn en de dokters moeten al dagen morfine toedienen omdat ze zien dat hij veel pijn heeft. De complicaties blijven zich opstapelen en de ene complicatie zorgt ervoor dat de andere niet kan worden aangepakt. Het is een vicieuze cirkel die we niet meer kunnen doorbreken.”

De realiteit is nu duidelijk Zoon Christophe via Facebook

Paul zou ook geopereerd moeten worden aan zijn hart. “Wat helemaal niet kan, gezien hoe zwak en kritiek hij is en blijft. Hij zou bloedverdunners moeten krijgen en gekregen hebben, maar dat kan en kon niet gezien de interne bloedingen. De dokters zeggen dat de situatie uitzichtloos is. Alleen ademhalen lukt ook niet meer en men vreest ook weer voor een longaandoening”, klinkt het.

“Jullie sturen ons massaal berichtjes over sterkte, volhouden en positief blijven denken… maar de realiteit is nu duidelijk. Mijn vader vecht intussen al 4 weken uit alle macht tegen een ‘tegenstander’ die sterker is dan hij en steeds sterker wordt. De strijd was sowieso al oneerlijk, want voor het ongeval was hij al verzwakt en moe. Ik zou jullie graag vertellen dat het zou gaan als in David en Goliath, maar de taal van de dokters is al enkele dagen pijnlijk duidelijk. Bezoek blijft spijtig genoeg onmogelijk. Ik wens jullie allemaal sterkte toe en de hele familie bedankt jullie voor jullie massale steunbetuigingen!”