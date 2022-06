‘Familie’ pakt uit met huiveringwekkende webserie ‘Raven en Louise in het nauw’

Celebrities “Amber Heard gaat onthullen­de biografie schrijven over Johnny Depp, want ze is blut”

Het meeste is ongetwijfeld al gezegd in de rechtbank, maar volgens insiders is Amber Heard (36) van plan om een onthullende biografie te schrijven over haar ex-man, Johnny Depp. “Ze is blut, en dus niet in een positie om geld af te slaan.”

