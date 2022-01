Familie out Aaron Blommaert en Gloria Monserez per ongeluk als showbizzkoppel

Celebrities Jamie Dornan wilde eigenlijk alleen maar comedy doen: “Maar nu speel ik enkel nog psychopa­ten”

Jamie Dornan (39) heeft verteld dat hij had gehoopt om vooral in komedies te spelen toen hij aan zijn carrière begon in Hollywood, maar dat hij nu uiteindelijk “alleen maar psychopaten” speelt. De acteur is vooral bekend door zijn rol als BDSM-fanaat Christian Grey in de ‘Fifty Shades’ films en als seriemoordenaar Paul Spector in BBC’s ‘The Fall’.

