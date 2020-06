Familie Meiland vraagt 1,25 miljoen euro voor Frans kasteel BDB

06 juni 2020

14u07

Bron: ANP 0 Showbizz De familie Meiland heeft haar Franse kasteel officieel te koop gezet. De nieuwe eigenaar moet wel flink in de buidel tasten om het bekende Chateau Marillaux, het decor van de tv-hit ‘Chateau Meiland’, te bemachtigen. De Meilandjes vragen er namelijk 1,25 miljoen euro voor. Dat staat te lezen op De familie Meiland heeft haar Franse kasteel officieel te koop gezet. De nieuwe eigenaar moet wel flink in de buidel tasten om het bekende Chateau Marillaux, het decor van de tv-hit ‘Chateau Meiland’, te bemachtigen. De Meilandjes vragen er namelijk 1,25 miljoen euro voor. Dat staat te lezen op de website van de familie

Martien en Erica Meiland maakten in februari bekend dat ze Frankrijk vaarwel zeggen. Inmiddels hebben ze in het Nederlandse Hengelo een groot perceel gekocht met daarop drie huizen. Daar maken ze een nieuwe start, blijkt uit de advertentie. Ze laten namelijk een groot deel van hun spullen achter. “De prijs is inclusief meubelen, zwembad, meubilair voor het terras, een zitmaaier en zaken om de B&B te runnen zoals de boekingssite, linnengoed, servies, wasmachines, enzovoort”, aldus de Meilandjes.

Wat Martien en Erica straks op hun nieuw gekochte boerderij gaan doen, is nog niet bekend. “Ik weet het nog niet. Wij zijn natuurlijk heel impulsieve mensen. We gaan wel zien wat we weer gaan doen”, zo zei Martien half april in het Nederlandse tv-programma ‘Hoge Bomen’.

Lees ook:

BINNENKIJKEN. Dit is de nieuwe Hollandse stek van de familie Meiland, van bijna één miljoen euro



De Meilandjes verkopen hun ‘Chateau’ en keren terug naar Nederland



Martien Meiland is homo, maar blijft trouw aan zijn Erica: “Als ik ooit mijn droomman vind, zal het héle gezin hem eerst moeten goedkeuren” (+)